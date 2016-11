SAT.1 Emotions 05:35 bis 07:20 Komödie Bei hübschen Frauen sind alle Tricks erlaubt D 2005 20 40 60 80 100 Merken Der 18-jährige Daniel soll mit seiner Freundin Hanna und deren Eltern in den Bayerischen Wald reisen. Daniels Freund Mark findet das spießig und überredet ihn zu einem Trip nach Ibiza - angeblich um den Bungalow von Daniels Vater zu renovieren. Im Party-Mekka angekommen, lassen es die Jungs allerdings richtig krachen. Als überraschend Hanna erscheint und sieht, was Daniel wirklich treibt, macht sie Schluss. Victor, Typ heißblütiger Latin-Lover, kommt das nur recht ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Manuel Cortez (Mark) Alfonso Losa (Victor) Arzu Bazman (Sonja) Isabell Gerschke (Daria) Helmut Zierl (Daniels Vater) Sabine Kaack (Daniels Mutter) Jill-Jasmin Bumiller (Sille) Originaltitel: Bei hübschen Frauen sind alle Tricks erlaubt Regie: Peter Stauch Drehbuch: Oliver Schultz, Oliver Ziegenbalg Kamera: Philipp Timme Musik: Patrick Buttmann Altersempfehlung: ab 12