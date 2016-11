ProSieben 02:35 bis 04:25 Komödie Bierfest AUS, USA 2006 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Die Brüder Todd und Jan Wolfhouse reisen von den USA nach Deutschland, um den letzten Wunsch ihres verstorbenen Großvaters zu erfüllen: Seine Asche an dem Ort zu verstreuen, wo er sich am wohlsten gefühlt hat - dem Oktoberfest in München. Dort angekommen finden die beiden heraus, dass es eine Art Kampftrinker-Untergrund mit eigener Olympiade, dem Bierfest, gibt. Doch gegen die einheimischen Lokalmatadoren haben sie keine Chance. Aber so schnell geben die Brüder nicht auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Chandrasekhar (Barry Badrinath / Blinder Sikh) Kevin Heffernan (Phil Krundle / Landfill / Wilde Lady) Steve Lemme (Steve "Fink" Finklestein / Emcee) Paul Soter (Jan Wolfhouse) Erik Stolhanske (Todd Wolfhouse / junger Baron Ludwig) Jürgen Prochnow (Baron Wolfgang von Wolfhausen) Mo'Nique (Cherry) Originaltitel: Beerfest Regie: Jay Chandrasekhar Drehbuch: Broken Lizard Kamera: Frank DeMarco Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16

