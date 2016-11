ProSieben 23:45 bis 02:40 Show Galileo Big Pictures: Spektakulär! 50 Orte, die Sie gesehen haben müssen D 2015 HDTV Merken Ruf mich an! Eine Statue telefoniert mit einem Smartphone? Diesen ungewöhnlichen Anblick bietet ein Bild vom "Handyengel" - eine steinerne Skulptur auf der St. Johannes-Kathedrale im niederländischen 's-Hertogenbosch. Was hat es mit dem telefonierenden Engel auf sich? Alles nur ein Marketing-Gag? Aiman Abdallah zeigt dieses und 49 weitere Bilder von Orten, die verblüffen, verwundern oder verzaubern. Zum Beispiel das Bild von der Baldwin Street in Neuseeland. Diese Straße in einem normalen Wohngebiet ist mit 35 Prozent Steigung so steil, dass Anwohner massive Probleme beim Parken ihrer Autos haben. Oder das Bild von der Insel Thilafushi im türkisblauen Inselparadies der Malediven. Wer dieses Bild gesehen hat, versteht, warum ein Urlaub dort sicherlich nicht für Entspannung sorgen würde. Ruf mich an! Eine Statue telefoniert mit einem Smartphone? Diesen ungewöhnlichen Anblick bietet ein Bild vom "Handyengel" - eine steinerne Skulptur auf der St. Johannes-Kathedrale im niederländischen 's-Hertogenbosch. Was hat es mit dem telefonierenden Engel auf sich? Alles nur ein Marketing-Gag? Aiman Abdallah zeigt dieses und 49 weitere Bilder von Orten, die verblüffen, verwundern oder verzaubern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Aiman Abdallah Originaltitel: Galileo Big Pictures