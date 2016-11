ProSieben 20:15 bis 23:45 Show Galileo Big Pictures: Legenden - 50 geheimnisvolle Bilder und die Geschichte dahinter D 2016 2016-11-06 14:35 HDTV Merken "War is not the answer" steht auf einem der Schilder von Concepcion Picciotto. Ein Foto zeigt die gebürtige Spanierin umgeben von Friedensparolen in einem Zeltverschlag vor dem Weißen Haus in Washington D.C. Warum? Die Dauer-Demonstrantin hat dort 25 Jahre, bis zu ihrem Tod Anfang 2016, gelebt und sich gegen Atomwaffen und für den Weltfrieden stark gemacht - 24 Stunden am Tag. Aiman Abdallah präsentiert dieses und 49 andere spektakuläre Bilder und ihre spannenden Geschichten, die in die Geschichte eingegangen sind. So wie die des beliebtesten Postkartenmotivs Wuppertals: Darauf ist ein Elefant zu sehen, der aus einer Schwebebahn fällt. Was nach einem Scherz klingt, ist wirklich passiert. Als dort 1950 ein Zirkus Halt macht, hat der Direktor die ausgefallene Marketing-Idee und steigt samt Dickhäuter Tuffi in das Wahrzeichen der Stadt ein - der Ausflug endet für das Tier in der Wupper und macht es zur Legende. "War is not the answer" steht auf einem der Schilder von Concepcion Picciotto. Ein Foto zeigt die gebürtige Spanierin umgeben von Friedensparolen in einem Zeltverschlag vor dem Weißen Haus in Washington D.C. Die Dauer-Demonstrantin hat dort 25 Jahre, bis zu ihrem Tod Anfang 2016, gelebt und sich gegen Atomwaffen und für den Weltfrieden stark gemacht - 24 Stunden am Tag. Aiman Abdallah präsentiert dieses und 49 andere spektakuläre Bilder und ihre spannenden Geschichten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Galileo Big Pictures