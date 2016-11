ProSieben 18:40 bis 19:05 Trickserie Die Simpsons Es lebe die Seekuh! USA 2005 Wieder da Merken Nach einem heftigen Streit mit Homer haut die wütende Marge von zu Hause ab und lernt in einem Restaurant den Seekuh-Beschützer Caleb kennen. Begeistert schließt sie sich ihm an und betreut von nun an Seekühe. Homer macht sich daraufhin mit den Kindern auf die Suche und findet schließlich seine Ehefrau. Um sie zurückzugewinnen, hilft er, Seekühe vor angriffslustigen Jetski-Fahrern zu bewahren. Die verprügeln ihn zwar, hauen aber ab - Marge ist begeistert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Mark Kirkland Drehbuch: Dan Greaney Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 6