ProSieben 12:30 bis 13:00 Trickserie Die Simpsons Todesgrüße aus Springfield USA 2003 Homer hat den Sensenmann umgebracht und muss nun in dessen Rolle schlüpfen. Auf Dauer den Tod zu spielen, belastet den Familienvater doch sehr stark - schließlich bittet er Gott, ihn aus dieser Pflicht zu entlassen ... Professor Frink soll mit dem Nobelpreis ausgezeichnet werden. Damit sein verstorbener Vater diesem großen Moment beiwohnen kann, erweckt Frink ihn wieder zum Leben. Doch Frink senior dreht durch, und sein Sohn ist froh, als sein Vater endlich wieder stirbt ... Sprecher: Norbert Gastell (Homer Simpson) Elisabeth Volkmann (Marge Simpson) Sandra Schwittau (Bart Simpson) Sabine Bohlmann (Lisa Marie Simpson) Sabine Bohlmann (Maggie Simpson) Originaltitel: The Simpsons Regie: Steven Dean Moore Drehbuch: Matt Groening Musik: Alf Clausen Altersempfehlung: ab 12