ProSieben 10:15 bis 10:40 Comedyserie The Big Bang Theory Jodeln für Nerds USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Sheldon hadert immer noch mit seinem wissenschaftlichen Versagen bei der Entdeckung des Super-Elements. Mit Hilfe seines alten Freundes Wil Wheaton lernt er allerdings, mit seinem Scheitern umzugehen. Dann macht ihm Leonard jedoch einen Strich durch die Rechnung. Bernadette und Howard beherbergen unterdessen Raj, der vorübergehend seine Wohnung räumen muss. Dass die Gastfreundschaft in eine Ehekrise mündet, hätte wohl keiner der Beteiligten gedacht ... Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Raj Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Mayim Bialik (Amy Farrah Fowler) Melissa Rauch (Bernadette Rostenkowski) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Steven Molaro Kamera: Steven V. Silver