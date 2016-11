ProSieben 06:20 bis 06:45 Comedyserie How I Met Your Mother Farhampton USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ted sitzt am Bahnhof Farhampton und schüttet einer fremden Frau sein Herz aus: Barney und Quinn haben sich verlobt. Als sie Robin bittet, eine ihrer Brautjungfern zu werden, sagt sie zu, obwohl sie aufgrund ihrer Vergangenheit mit Barney ein Problem damit hat. Als Robin erfährt, dass Quinn überhaupt nicht weiß, dass Barney und sie früher zusammen waren, gerät die Situation außer Kontrolle. Indes hat Victoria Klaus vor dem Altar stehen lassen und ist mit Ted durchgebrannt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Josh Radnor (Ted Mosby) Jason Segel (Marshall Eriksen) Cobie Smulders (Robin Scherbatsky) Neil Patrick Harris (Barney Stinson) Alyson Hannigan (Lily Aldrin) Becki Newton (Quinn Garvey) Thomas Lennon (Klaus) Originaltitel: How I Met Your Mother Regie: Pamela Fryman, Rob Greenberg, Michael J. Shea Drehbuch: Carter Bays, Craig Thomas Musik: John Swihart Altersempfehlung: ab 6