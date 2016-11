Pro7 Fun 15:25 bis 17:10 Show The Voice of Germany Blind Audition (4) D 2016 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Moderation: Thore Schölermann, Thore Schölermann, Lena Gercke Gäste: Gäste: Smudo, Michi Beck, Yvonne Catterfeld, Andreas Bourani, Samu Haber Originaltitel: The Voice of Germany