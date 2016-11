Pro7 Fun 08:35 bis 10:05 Komödie Living High - Was für ein Trip! USA 2006 16:9 20 40 60 80 100 Merken Schlechte Zeiten für die ständig bedröhnten Slacker-Kumpel Larry und Rico: Der Vermieter kündigt ihnen die Wohnung, weil sie seit Monaten mit der Miete im Rückstand sind. Das Auto ist kaputt, die Freundin entpuppt sich als Transe, und ihr Lieblingsfilm läuft auf dem unerschwinglichen Pay-TV. Solcherart vom Schicksal gebeutelt machen die beiden das beste aus der Situation und gehen auf Entziehungskur. Dort gibt es gutes Essen, Tips, heiße Weiber und - am allerbesten - Pay-TV. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ronnie Warner (Rico) Danny Masterson (Larry) Mekhi Phifer (Big Daddy) Ashley Scott (Elise) Terry Crews (Cold Crush) Jason Stuart (Chet) LaVan Davis (Otis Jenkins) Originaltitel: Puff, Puff, Pass Regie: Mekhi Phifer Drehbuch: Ken George, Ronnie Warner Kamera: Arthur Albert Musik: Todd Mushaw Altersempfehlung: ab 16