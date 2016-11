kabel1 classics 14:20 bis 15:55 Trickfilm Ich - Einfach unverbesserlich USA, F 2010 Ken Daurio 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Gru ist mächtig stolz auf seinen Ruf als Superschurke. Als ihn sein Widersacher Vector mit einem spektakulären Raub provoziert, fasst Gru einen tollkühnen Plan: Gemeinsam mit seiner Armee von Minions will er den Mond klauen! Was ihm noch fehlt, ist eine Schrumpfkanone, die er Vector erst aus den Händen reißen muss. Unterdessen wird der Bösewicht überraschend Vater dreier Waisenkinder, die sich bei ihm einnisten. Und die finden ihren ulkigen Ersatzpapa ganz und gar nicht bösartig. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Oliver Rohrbeck (Gru) Jan Delay (Vector) Kerstin Sanders-Dornseif (Grus Mutter) Nana Spier (Miss Hattie) Marie Christin Morgenstern (Margo) Originaltitel: Despicable Me Regie: Pierre Coffin, Chris Renaud Drehbuch: Cinco Paul, Ken Daurio Musik: Heitor Pereira, Pharrell Williams