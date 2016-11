kabel1 classics 11:10 bis 12:50 Komödie School of Rock USA, D 2003 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für Dewey Finn hat das Leben nur einen Sinn: Rock-Musik! Doch als der passionierte Rocker von seiner Band gefeuert wird, steht er vor einem geplatzten Traum und einem Berg Schulden. Per Zufall kommt er an eine Stelle als Aushilfslehrer an einer Privatschule. Mit seiner unkonventionellen Art gewinnt er schnell das Vertrauen der Schüler und entschließt sich, aus ihnen eine Rockband zu formen, die einen Nachwuchsband-Wettbewerb gewinnen und so seinen Ruf wiederherstellen soll. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Black (Dewey Finn) Joan Cusack (Direktorin Rosalie Mullins) Mike White (Ned Schneebly) Sarah Silverman (Patty Di Marco) Miranda Cosgrove (Summer Hathaway) Joey Gaydos Jr. (Zack) Adam Pascal (Theo) Originaltitel: The School of Rock Regie: Richard Linklater Drehbuch: Mike White Kamera: Rogier Stoffers Musik: Craig Wedren Altersempfehlung: ab 6