kabel1 classics 09:45 bis 11:10 Komödie Superstar USA 1999 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Schülerin Mary Katherine träumt davon, einen Kuss zu bekommen. Allerdings will sie keinen gewöhnlichen, sondern einen atemberaubenden Kuss, wie ihn Hollywood-Schauspieler im Film bekommen. Aber so sehr sich Mary Katherine auch bemüht, keiner will sie küssen. Und eines Tages wird ihr klar: Um den ersehnten Kuss zu bekommen, muss sie ein Superstar werden. Als bei einem Talentwettbewerb als Preis eine kleine Rolle in einem Film winkt, sieht Mary Katherine ihre Chance gekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Molly Shannon (Mary Katherine Gallagher) Will Ferrell (Sky Corrigan/Jesus) Elaine Hendrix (Evian Carrie Graham) Harland Williams (Eric Slater) Mark McKinney (Pater Tylenol Ritley) Glynis Johns (Oma Gallagher) Jason Blicker (Howard Feinstein) Originaltitel: Superstar Regie: Bruce McCulloch Drehbuch: Steven Wayne Koren Kamera: Walt Lloyd Musik: Michael Gore Altersempfehlung: ab 12