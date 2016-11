kabel1 classics 08:15 bis 09:45 Komödie Nacho Libre USA, D 2006 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Ignacio ist in einem mexikanischen Kloster aufgewachsen, wo er auch heute noch als Koch arbeitet. Seine von den Mönchen nicht gerne gesehene Leidenschaft für Wrestling bringt ihn auf die Idee, an einem Turnier teilzunehmen, um den Kindern vom Preisgeld besseres Essen kaufen zu können. So besorgt er sich Maske und Cape, meldet sich beim Turnier an, und hat alle Hände voll zu tun, sein Doppelleben vor den Mönchen geheim zu halten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Black (Nacho) Ana de la Reguera (Schwester Encarnación) Héctor Jiménez (Esqueleto) Peter Stormare (Emperor) Darius Rose (Chancho) Moises Arias (Juan Pablo) Diego Eduardo Gomez (Chuy) Originaltitel: Nacho Libre Regie: Jared Hess Drehbuch: Jared Hess, Jerusha Hess, Mike White Kamera: Xavier Pérez Grobet Musik: Danny Elfman Altersempfehlung: ab 6