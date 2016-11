kabel eins 02:30 bis 03:15 Krimiserie Hawaii Five-0 Auf die Plätze, fertig, Mord! USA 2010 16:9 Dolby Digital HDTV Merken In Waikiki wird am helllichten Tag ein Geldtransporter überfallen und entführt - die Täter erschießen zwei Wachen. Kurze Zeit später finden Steve und sein Team den Transporter und auch das Geld wieder, was darauf schließen lässt, dass die Täter einen noch größeren Coup planen - und zwar während eines Triathlons am nächsten Tag. Da die mutmaßlichen Täter direkt gegenüber von Dannys Ex-Frau Rachel wohnen, nisten sich Steve und Danny bei ihr ein und beschatten das Nachbargrundstück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Claire van der Boom (Rachel Edwards) Bijou Phillips (Camille Townsend) Nas (Gordon Smith) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Elodie Keene Drehbuch: Sarah Goldfinger Kamera: Ron Garcia Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 16

