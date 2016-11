kabel eins 00:00 bis 00:55 Krimiserie Navy CIS Das Leck USA 2006 16:9 HDTV Merken Lara Hill, Lieutenant der Navy und Kryptographin im Pentagon, wird tot in ihrem Haus aufgefunden. Alles deutet darauf hin, dass sie sich erschossen hat, doch Gibbs und sein Team sind skeptisch. Das Pentagon hatte den NCIS schon vor einiger Zeit gebeten, eine Befragung in Laras Abteilung durchzuführen, denn man war auf die Spur eines Maulwurfs gestoßen. Die Durchsuchung von Hills Haus weist darauf hin, dass sie der Maulwurf gewesen sein könnte ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Special Agent Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Cote De Pablo (Ziva David) Sean Murray (Timothy McGee) Scott Paulin (Navy Capt. Kevin Dorn) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Leslie Libman Drehbuch: George Schenck, Frank Cardea Kamera: William Webb Musik: Brian Kirk Altersempfehlung: ab 6