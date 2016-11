kabel eins 20:15 bis 21:10 Krimiserie Hawaii Five-0 Wo Rauch ist USA 2010 2016-11-05 00:55 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dannys ehemaliger Kollege Meka wurde auf brutale Weise ermordet. Die Dienstaufsicht beschlagnahmt sofort den Fall, da der Polizist anscheinend korrupt war und mit den Drogenbossen vom Ochoa-Kartell zusammengearbeitet hat. Danny will Mekas Namen reinwaschen, doch Steve, Chin und Kono haben ihre Zweifel In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alex O'Loughlin (Steve McGarrett) Scott Caan (Danny "Danno" Williams) Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly) Grace Park (Kono Kalakaua) Jon Seda (Sergeant Cage) Will Yun Lee (Sang Min) Dichen Lachman (Amy Hanamoa) Originaltitel: Hawaii Five-0 Regie: Matt Earl Beesley Drehbuch: Paul Zybyszewski, Jim Galasso Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Keith Power Altersempfehlung: ab 12