kabel eins 18:20 bis 19:15 Krimiserie The Mentalist Kleopatras Ring USA 2010 2016-11-07 Als auf dem Anwesen des bekannten Fotografen Hopper Banks die Leiche von James Smithson, dem Privatlehrer seiner Tochter, gefunden wird, ermittelt das Team um Patrick Jane. Rigsby und Van Pelt finden heraus, dass Banks vor einiger Zeit eine Waffe für eine Fotosession brauchte, die die Mordwaffe gewesen sein könnte. Sein Motiv: Eifersucht. Doch die wahren Gründe sind hinter einem Dickicht aus Korruption, Diebstahl und verspäteter Vaterliebe verborgen ... Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Erich Anderson (Hopper Banks) Anthony Azizi (Louis Anglet) Originaltitel: The Mentalist Regie: Chris Long Drehbuch: John Mankiewicz Kamera: Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 6