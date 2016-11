kabel eins 14:20 bis 15:20 Krimiserie Navy CIS: L.A. Auch Spione werden alt (2) USA 2010 2016-11-06 07:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Branston Cole wurde offenbar von zwei russischen GRU-Agenten ermordet, die bei einer Verkehrskontrolle einen weiteren Mord begehen. Mattias, den das Team in der Obhut der CIA vermutet, taucht unversehens wieder auf. Er sichert Hetty zu, sich um die russischen Agenten zu kümmern, wenn sie ihm das Buch besorgt. In einem Verwirrspiel zwischen der CIA, der GRU, Mattias und dem NCIS gerät Kensi schließlich als Geisel in die Hände der Russen ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (Spezial Agent G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta "Hetty" Lange) Jürgen Prochnow (Mattias) Renée Felice Smith (Nell Jones) Samantha Quan (Diane Vincent) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Tony Wharmby Drehbuch: Frank Military, Shane Brennan Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 6