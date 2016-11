kabel eins 07:55 bis 08:50 SciFi-Serie Forever Aus gutem Hause USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dr. Tyler Forester, der Gründer einer Klinik, die Menschen umsonst behandelt, erhält eine der höchsten Auszeichungen der Stadt New York für sein herausragendes soziales Engagement. Doch nur Stunden später wird er tot in seiner Wohnung aufgefunden. Henry und Jo finden bald heraus, dass Forester, der Sohn eines Wall Street Millionärs, und seine reichen Freunde aus Schulzeiten in ihrer Vergangenheit einen schweren Fehler begangen haben, der sie nun wieder einholt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ioan Gruffudd (Dr. Henry Morgan) Alana De La Garza (Detective Jo Martinez) Judd Hirsch (Abe) Donnie Keshawarz (Detective Hanson) Joel David Moore (Lucas Wahl) Lorraine Toussaint (Lt. Joanna Reece) Mackenzie Mauzy (Abigail) Originaltitel: Forever Regie: Steve Shill Drehbuch: Zev Borow Musik: Josh Kramon Altersempfehlung: ab 6