sixx 04:25 bis 05:10 Familienserie The Secret Life Of the American Teenager Böse Überraschung USA 2008 16:9 Merken Die 15-jährige Amy hat sich im Sommercamp vom Schulromeo Ricky verführen lassen - nun ist sie schwanger! Bis jetzt wissen nur ihre beiden besten Freundinnen Bescheid, aber jetzt will sie ihren Eltern die Neuigkeit gestehen ... Ricky, der ahnungslose Vater, hat ganz eigene Schwierigkeiten. Er lebt in einer Pflegefamilie und geht zum Therapeuten, weil er als Kind von seinem Vater sexuell missbraucht worden ist ... Und die Beziehung von Grace und Jack läuft auch nicht rund ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Shailene Woodley (Amy Juergens) Ken Baumann (Ben Boykewich) Mark Derwin (George Juergens) India Eisley (Ashley Juergens) Greg Finley (Jack Pappas) Daren Kagasoff (Ricky Underwood) Jorge-Luis Pallo (Marcelino Molina) Originaltitel: The Secret Life of the American Teenager Regie: Ron Underwood Drehbuch: Brenda Hampton Kamera: Ronald E. High Musik: Dan Foliart