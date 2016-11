sixx 00:15 bis 01:10 Dokumentation Killer-Paare - Tödliches Verlangen Die Vergeltung USA 2008 16:9 HDTV Merken Nach 16 Jahren häuslicher Gewalt beschließt Deborah Brown mit ihren Kindern ein neues Leben anzufangen und den brutalen Ehemann zu verlassen. Im Haus ihres Bruders wähnt sie sich in Sicherheit, schließlich wohnt die Familie in einem anderen Bundesstaat. Doch eines Nachts taucht ihr Ex-Mann wieder auf und Deborah erlebt die grauenvollste Nacht ihres Lebens. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wicked Attraction Altersempfehlung: ab 16