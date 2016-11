ZDF neo 16:40 bis 17:20 Dokumentation Terra X: Die Welt der Ritter Die Letzten ihrer Art Die Welt der Ritter (3/3): Die Letzten ihrer Art D 2014 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Ein Satz von Goethe machte Götz von Berlichingen berühmt. Der junge Reichsritter wollte für die Ehre des Kaisers kämpfen. Doch die Ritter wurden von Kaiser Maximilian durch billige Söldnertruppen ersetzt. Neue Schusswaffen und Kanonen sowie eine veränderte Kriegsführung machten sie überflüssig. So verarmten zahlreiche Mitglieder des einst edlen Standes oder zogen als Raubritter durchs Land. Die Geschichte Götz von Berlichingens liest sich stellvertretend für den Niedergang des Rittertums, das - seiner Existenzberechtigung beraubt - an den Rand der Gesellschaft gedrängt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Terra X Altersempfehlung: ab 12