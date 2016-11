SAT.1 Gold 22:10 bis 00:10 Drama Angeklagt USA, CDN 1988 2016-11-05 01:40 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die junge Sarah Tobias wurde in einem Lokal von drei Männern unter Anfeuerung der Gäste brutal vergewaltigt. Als die Täter verhaftet werden und es zu einem Prozess kommt, lässt sich Staatsanwältin Kathryn Murphy jedoch auf einen Handel mit der Gegenpartei ein: Diese behauptet, Sarah habe den Vorfall provoziert. Enttäuscht reagiert Sarah mit einer Verzweiflungstat. Darauf entschließt sich Kathryn, den Fall neu aufzurollen und die Schuldigen zur Verantwortung zu ziehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kelly McGillis (Katheryn Murphy) Jodie Foster (Sarah Tobias) Bernie Coulson (Kenneth Joyce) Ann Hearn (Sally Frazer) Leo Rossi (Cliff Albrecht) Carmen Argenziano (D A. Paul Rudolph) Steven Antin (Bob Joiner) Originaltitel: The Accused Regie: Jonathan Kaplan Drehbuch: Tom Topor Kamera: Ralf D. Bode Musik: Brad Fiedel Altersempfehlung: ab 16