SAT.1 Gold 18:30 bis 19:20 Krimiserie Agentin mit Herz Folge: 73 Die Kalahari-Liste USA 1986 In der Kalahari-Liste sind sämtliche Agenten des amerikanischen Geheimdienstes in Afrika aufgeführt. Diese brisante Liste fällt dem skrupellosen Diplomaten Rashidi in die Hände, der das Dokument meistbietend versteigern will. Billy Melrose kann sie zwar wieder an sich bringen und verstecken, wird dann aber von Rashidi gefangen genommen. Bei dem anschließenden, gnadenlosen Verhör verliert Billy durch Psychopharmaka das Gedächtnis: Er kennt das Versteck selbst nicht mehr. Schauspieler: Kate Jackson (Amanda King) Bruce Boxleitner (Lee Stetson) Martha Smith (Francine Desmond) Mel Stewart (Billy Melrose) Beverly Garland (Dotty West) Roger Aaron Brown (Rashidi) Tom Dahlgren (Randy) Originaltitel: Scarecrow and Mrs. King Regie: Paul Krasny Drehbuch: Eugenie Ross-Leming, Brad Buckner, Tom Chehak Kamera: Richard L. Rawlings Musik: Arthur B. Rubinstein Altersempfehlung: ab 12