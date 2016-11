SAT.1 Gold 14:20 bis 15:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Eine Entscheidung des Herzens USA 1994 Merken Ein Trupp Soldaten hat eine weiße Frau befreit, die als Kind von den Cheyenne entführt wurde. Da sie an Epilepsie leidet, nimmt sich Dr. Quinn ihrer an. Sie findet heraus, dass ihr Name Catherine ist und dass sie ursprünglich aus Baltimore stammt. Dr. Quinn informiert Catherines Familie, doch die junge Frau will nicht zurück nach Hause: Sie hat ihr Herz an Sully verloren und möchte an seiner Seite bleiben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Michaela "Mike" Quinn) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Orson Bean (Loren Bray) Barbara Babcock (Dorothy Jennings) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Toni Graphia Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 6