SAT.1 Gold 12:00 bis 12:45 Familiensaga Die Waltons Mein Freund Tip USA 1972 Merken Die Familie Walton freut sich sehr auf den Besuch von Tip Harrison, eines alten Kriegskameraden von John Walton, den dieser während des Ersten Weltkrieges in Europa kennen gelernt hatte. Die Geschichten aus dieser Zeit und damit auch die Geschichten von Tip sind den Kindern nur allzu vertraut, und Tip ist für sie schon fast ein Familienmitglied. Doch die Begeisterung für den Gast schlägt bald in Enttäuschung um ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Thomas (John-Boy Walton) Ralph Waite (Vater John Walton) Michael Learned (Mutter Olivia Walton) Will Geer (Großvater Sam Walton) Ellen Corby (Großmutter Ester Walton) Judy Taylor (Mary Ellen Walton) Jon Walmsley (Jason Walton) Originaltitel: The Waltons Regie: Lee Philips Drehbuch: Earl Hamner jr., John McGreevey Kamera: Russell Metty