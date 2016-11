SAT.1 Gold 10:30 bis 11:15 Serien Bonanza Der Ritter ohne Furcht und Tadel USA 1964 Merken Das kommt davon: Da reist Adam schon mal mit der Postkutsche, prompt wird er nach einem Überfall für einen der Banditen gehalten. Natürlich glaubt ihm niemand die Geschichte von dem mysteriösen Ritter in glänzender Rüstung, der die Gauner in die Flucht geschlagen hat. Schließlich muss der Sheriff den Cartwright-Spross doch freilassen. Wieder setzt sich Adam in eine Postkutsche, wieder wird diese überfallen - und wieder taucht der komische Ritter auf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Rodolfo Acosta (Juan) Raymond Guth (Clyde - Stagecoach Driver) Henry Jones (King Arthur/Uncle Leo) Originaltitel: Bonanza Regie: Vincent McEveety Drehbuch: Robert V. Barron, David Dortort Kamera: William P. Whitley Musik: David Rose