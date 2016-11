Disney Channel 12:20 bis 12:50 Jugendserie Meine Schwester Charlie Viel Glück, Teddy! (2) USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Teddy steht kurz davor, aufs College zu gehen. Bald muss ihre Familie Abschied von ihr nehmen. PJ gründet unterdessen mit einem alten Freund ein Imbisswagenunternehmen. Amy darf als Co-Moderatorin in der Morgenshow auftreten. Währenddessen will Mrs. Dabney verhindern, dass neue Nachbarn in das Haus nebenan ziehen. Gabe hilft ihr dabei.(Teil 2 von 2) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leigh-Allyn Baker (Amy) Bridgit Mendler (Teddy Duncan) Jason Dolley (PJ Duncan) Bradley Steven Perry (Gabriel Duncan) Eric Allan Kramer (Bob Duncan) Mia Talerico (Charlie Duncan) Originaltitel: Good Luck Charlie Regie: Bob Koherr Drehbuch: Phil Baker, Drew Vaupen