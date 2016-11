Disney Channel 10:35 bis 10:55 Trickserie Ronks - Keine Steinzeit ohne Alien! Das Zeitalter des Lichts F 2015 Dolby 16:9 HDTV Merken Milas würde gerne nachtaktive Tiere sehen, also erklärt Flash ihr, was Elektrizität ist, doch Mama weigert sich, sich Flashs technisches Geschwafel anzuhören. Um sie zu überzeugen, Lampen im Dorf anzubringen, erzählt ihr Mila, dass Flash die Feuerriesen kennt, die dem Dorf das magische Feuer geben werden. Schließlich installiert Flash im ganzen Dorf Licht und die Ronks sind begeistert... In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Rolling With the Ronks! Regie: Charles Vaucelle, Jc Dessaint Drehbuch: Michel Coulon