N24 Doku 02:40 bis 03:35 Dokumentation Saturn V - Die Mondrakete GB 2014 Merken Nach zehn Jahren Tüftelei und dem Einsatz enormer Manpower kann 1968 eine Rakete unseren Heimatplaneten verlassen, die ihren Erfindern lange Zeit die Pole-Position in der internationalen Raumfahrttechnik sichern sollte: Die Saturn V wird erstmals einen Menschen über die Umlaufbahn unserer Erde hinweg ins All befördern. Eindrücklich zeigt die N24-Doku, wie Bau und Start der bis heute leistungsstärksten Rakete der Geschichte Mensch und Maschine an ihre Grenzen gebracht haben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 349 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 154 Min. Tödliche Geheimnisse

Thriller

Das Erste 01:15 bis 03:03

Seit 94 Min. Kein Sterbenswort

Thriller

ZDF 01:15 bis 03:20

Seit 94 Min.