N24 Doku 00:10 bis 01:05 Dokumentation Die UFO-Akten: Aliens und Airlines USA 2014 Über Jahrzehnte hinweg kam es wiederholt zu mysteriösen UFO-Sichtungen durch Piloten. Trotz Geheimhaltung lassen sich die teils sehr detailliert dokumentierten Beobachtungen von unterschiedlichen unbekannten Flugobjekten nicht leugnen. Versuchen UFOs Kontakt mit Flugzeugen aufzunehmen? Die Akten von MUFON, eine der größten US-Organisationen zur Erforschung von UFOs, bringen erstaunliche Hinweise zutage, die historische Ereignisse in einem neuen Licht erscheinen lassen. Schauspieler: Steven T. Bartlett (British Pilot) Dwight Equitz (Himself - UFO Researcher) Jason McClellan (Himself - UFO Journalist) James Quach (Japanese Pilot) Jeremy Ray (Himself - Host) John Ventre (Himself - Host) Originaltitel: Hangar 1: the UFO Files Regie: Mitch Marcus Musik: Devin Powers Altersempfehlung: ab 12