N24 Doku 20:15 bis 21:05 Magazin Welt der Wunder Klettverschluss-Revolution: Wie viel kann die neue Generation aus Federstahl? Klettverschluss-Revolution: Wie viel kann die neue Generation aus Federstahl? D 2015 Merken Die Idee stammt aus der Natur: Die Klette heftet sich an allem fest, was sie berührt. Das macht sich der Mensch zu Nutze: Klettverschluss ist ein textiles Mittel zum Verschließen. "Welt der Wunder" prüft die neue Generation aus Federstahl im Härtetest. Außerdem: Flüssiges Risiko - macht Leitungswasser dick, dumm und krank? Wie wird das Papiertaschentuch hergestellt? Und: Westernmythen auf dem Prüfstand - welche Cowboy-Tricks funktionieren wirklich? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inge Steiner Originaltitel: Welt der Wunder