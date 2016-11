ZDF 16:15 bis 17:00 Show Koch im Ohr Kochshow mit Horst Lichter D 2016 2016-11-08 06:40 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Horst Lichter präsentiert ein ungewöhnliches Koch-Duell. Zwei Spitzenköche dirigieren als "Koch im Ohr" Koch-Laien. In jeder Folge treten zwei Spitzenköche mit ihren Koch-Laien gegeneinander an. Heute duellieren sich Tarik Rose und Stefan Marquard. Die beiden kochen ihre Gerichte nicht selbst, das übernehmen ihre ferngesteuerten Teampartner, zwei absolute Laien. Die Laien in dieser Runde: die 32-jährige Sabrina Meierdierks aus Bremen und der Landwirt Jürgen Gerads (34) aus Gangelt. Die beiden müssen ein Lachsgericht zubereiten. Mit einem Knopf im Ohr dirigieren die Chefköche ihre Partner durch den Küchen-Dschungel. Am Ende werden beide Gerichte von einem fachkundigen Experten bewertet. Welcher Profikoch überzeugt nicht nur in der heimischen Küche, sondern auch als "Koch im Ohr"? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Horst Lichter Gäste: Gäste: Tarik Rose, Stefan Marquard Originaltitel: Koch im Ohr