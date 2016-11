ZDF 14:40 bis 16:15 Liebesfilm Rosamunde Pilcher: Blüte des Lebens D, A 1999 Stereo Untertitel 20 40 60 80 100 Merken Bridget kehrt aus London zurück in ihren Heimatort an der Küste und verändert das Familienleben von ihrer Cousine Ellen mit einem Schlag. Denn die berühmte Autorin von Ratgeberbüchern hat es sich zum Ziel gemacht, Ellens Mann James für sich zu gewinnen. Doch Ellen gibt nicht auf und kämpft um ihre Liebe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Susanne Uhlen (Ellen Parry) Bernd Herzsprung (James Parry) Eva Kryll (Bridget Sanderford) Sky Dumont (Sir Peter Salvage) Anne Brendler (Vanessa Parry) Martin Gruber (Frank Manning) Michael Kausch (Thomas) Originaltitel: Rosamunde Pilcher: Blüte des Lebens Regie: Gero Erhardt Drehbuch: Gabriele Kister Kamera: Martin Stingl Musik: Richard Blackford Altersempfehlung: ab 6