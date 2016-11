ZDF 10:15 bis 10:40 Trickserie Bibi und Tina Folge: 22 Das große Wettreiten D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Merken Alexander von Falkenstein ist für die Organisation eines Geländeritts vom Martinshof bis zum Schloss Falkenstein mit verantwortlich. Zusammen mit Bibi und Tina will er natürlich auch daran teilnehmen. Dafür müssen die Freunde viel trainieren. Als Bibi auf Sabrina über einen unübersichtlichen Waldweg galoppiert, stößt sie mit Alexanders Großcousin Adalbert zusammen, der ebenfalls am Wettbewerb teilnehmen wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi und Tina Drehbuch: Roland Winterstein Altersempfehlung: ab 6