ZDF 08:35 bis 09:00 Trickserie Bibi Blocksberg Folge: 37 Die Klassenreise D 2009 Stereo Untertitel 16:9 Bibi Blocksberg fährt mit ihrer Schulklasse nach Paris. Sie wohnen in einem kleinen Hotel am Montmartre. Der Hotelier, Claude Dupont, hat eine selbst entworfene, wertvolle Rubinkollektion. Damit die diebischen Elstern den Schmuck nicht stehlen, hext Bibi einen Hexenring um die Juwelen. Sie versichert Herrn Dupont, dass nichts mehr passieren kann. Doch die böse Hexe Malicia hat bereits von den wertvollen Steinen aus der Zeitung erfahren. Malicia setzt Bibis Hexenring außer Kraft und stiehlt den Schmuck. Bibi muss alles dransetzen, um den Schmuck wiederzubekommen. Originaltitel: Bibi Blocksberg Regie: Gerhard Hahn, Royce Ramos Altersempfehlung: ab 6