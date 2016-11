ZDFinfo 02:45 bis 03:30 Dokumentation Deutschland-Saga Wonach wir suchen D 2015 Stereo 16:9 Live TV Merken Warum gilt die Romantik als Wegbegleiter der Deutschen? Warum haben letztlich Dichter und Denker die Nation der Deutschen erfunden? Und was ist dran am Begriff der Kulturnation? Diese Fragen begleiten Christopher Clark auf seiner Reise in der vierten Folge der "Deutschland-Saga". In dieser Folge begegnet er so manchem großen Geist, auch solchen, die von "außen" auf die Deutschen blickten, wie Mark Twain und Madame de Staël. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Deutschland-Saga

