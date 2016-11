ZDFinfo 14:35 bis 15:20 Dokumentation Deutschland-Saga Was uns eint D 2014 2016-11-05 01:15 Stereo 16:9 Live TV Merken Jene bewegenden Szenen, die um die Welt gingen, von Wende, Mauerfall und Einigung, sind inzwischen ein Vierteljahrhundert alt. Was sich damals ereignete, zählt ohne Übertreibung zu den historischen Glücksfällen der deutschen Geschichte: Zum ersten Mal wurde die deutsche Einheit in Freiheit und in Frieden Wirklichkeit, eine Premiere. Christopher Clark reist durch die Nation und deren Geschichte, um herauszufinden, was uns eint. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Christopher Clark Originaltitel: Deutschland-Saga