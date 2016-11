MTV 22:05 bis 23:00 Dokusoap Geordie Shore GB Merken Vicky hat ein schlechtes Gewissen, weil sie ihren Freund mit Ricci betrügt. James reißt endlich ein Mädel auf und hat Sex mit ihr. Rebecca und Jay zoffen sich, weil sie keinen Sex mit ihm will. Holly und Vicky besorgen Geburtstagsgeschenke für Sophie, und als sie wieder ins Haus kommen, ist Vickys Freund Dan auf einmal da. Ricci besäuft sich total. Schließlich sagt Vicky Dan, was mit Ricci ist (eine verschönte Wahrheit), er reagiert cool. Sie haben Sex. Sophie hat Geburtstag, alle gehen feiern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Geordie Shore Altersempfehlung: ab 16