MTV 16:25 bis 17:20 Dokusoap Fired by Mum and Dad Antonio GB 2015 Antonio hat Probleme mit Autorität und verarbeitet seine Wut beim Boxen. Seine Mum freut sich, als er zur Probe als Partyplaner arbeiten darf, doch sein Verhalten macht sie wütend. Kann er das mit der Party des Jahrhunderts wiedergutmachen? Originaltitel: Fired by Mum and Dad