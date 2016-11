KI.KA 12:00 bis 14:00 Trickserie Der kleine Ritter Trenk Heimliche Heimkehr / Die Prophezeiung / Drachenfeuer / Der Hexentrank / Das große Turnier D 2009-2012 Stereo 16:9 Live TV Merken Heimliche Heimkehr: Trenks Familie ist in arger Not und droht Haus und Hof zu verlieren, weil sie die Pacht nicht an Wertold den Wüterich bezahlen können. Dass das Wetter und die Ernte in diesem Jahr einfach zu schlecht waren, lässt der Ritter nicht gelten. Trenk erfährt davon und besorgt einen Sack Getreide, mit dem seine Familie ihren Zins bezahlen kann. Doch Ferkelchen frisst das Korn unbemerkt auf. Und so kündigt Wertold nochmals an, Trenks Vater Haug und seine Familie am nächsten Morgen fortzujagen, wenn nicht doch noch gezahlt wurde. Gemeinsam mit Momme Mumm, einer feinen List und viel Mut schleicht Trenk in die Burg von Wertold und "borgt" sich das fehlende Getreide aus dessen gut gefüllter Vorratskammer. Als die Jungs entdeckt werden, ist wieder mal Thekla mit ihrer Erbsenschleuder zur Stelle. In dieser Nacht besucht Trenk seine schlafende Familie und hinterlässt ihnen die Pacht und weitere Lebensmittel für die nächste Zeit. Natürlich ist er traurig, dass er wieder weggehen muss. Aber sein Ziel bleibt es, Ritter zu werden und dann seine Familie für immer zu retten. Die Prophezeiung: Scheinhold ist ein verschlagener Betrüger, der die Leute zu seinem Vorteil mit erfundenen Schauermärchen einschüchtert. So taucht er auf der Burg von Wertolt dem Wüterich auf, kann aber diesen nicht beeindrucken. Allerdings entwickelt Wertod daraufhin den Plan, Scheinhold auf Burg Hohenlob Angst und Schrecken verbreiten zu lassen. Das gelingt auch, als sich Scheinhold dort als falscher Mönch einnistet. Seine düsteren Prophezeiungen treten ein, wobei der Betrüger aktiv dafür sorgt, dass das Vorhergesagte genau so passiert.Trenk und Thekla werden misstrauisch, können die Intrige aber nicht beweisen. So verlassen Hans von Hohenlob und seine Leute schweren Herzens ihre offenbar verrufene Burg. Die Kinder aber harren aus und entdecken, dass nun Wertold sich bereit macht, in die leeren Gemäuer einzuziehen. Aber Trenk, Thekla und Ferkelchen zahlen es ihm mit gleicher Münze heim: Sie lassen es mächtig spuken. Wieder hat Wertolt verloren. Drachenfeuer: Ein Baumeister bringt aus dem Orient Pläne für eine ganz neue mittelalterliche Waffenidee mit: Ein riesiges Katapult, mit dem Steine und Pechfackeln über weite Strecke geschleudert werden können. Wertold lässt daraufhin heimlich ein erstes Modell bauen. So steigt durch diese Arbeiten aus einem Waldstück in der Nähe von Burg Hohenlob Rauch auf. Ritter Hans spekuliert, dass das nur der berüchtigte Drache sein kann, der wohl dort eine Pause macht und am besten ganz in Ruhe gelassen wird. Auch der Kaplan erzählt in seinen Unterricht von solchen Fabelwesen, aber Trenk und Thekla glauben nicht daran. Inzwischen geht am Katapult versehentlich ein Probeschuss los und schlägt vor Burg Hohenlob ein. Wertold merkt, dass er damit Hans unerkannt bedrohen und zu Zugeständnissen zwingen kann und lässt weiterschießen. Die Kinder kommen dahinter. Durch einen Trick schaffen es Trenk und Thekla, das Katapult auf Wertolts Burg zu richten. Und etwas später ist die Wunderwaffe dermaßen falsch eingestellt, dass sie sich selber im Sumpf versenkt. Der Hexentrank: Hans ist krank, und Wertolt sieht darin eine wunderbare Gelegenheit, sich dessen Weinberge unter den Nagel reißen. Während er mit einer gefälschten Urkunde in der Stadt ein für ihn günstiges Gerichtsurteil einholen will, soll ein verkleideter Arzt dem armen Hans als "medizinischer Ratgeber" so krank und unbeweglich wie möglich halten. Seine Idee ist: Wenn Hans nicht in der Stadt vor dem gesetzgebenden Fürsten auftaucht, verliert er seine Besitzungen. Trenk macht sich mit Thekla auf, um den heilenden Trank einer alten Kräuterhexe zu besorgen, die im Sumpf wohnt und früher schon einmal Trenks Vater geholfen hat. Die Häscher von Wertold sind ihnen dicht auf den Fersen. Trenk und Thekla schaffen es, den beiden eine völlig verrückte Geschichte zu erzählen und Hans rechtzeitig den Trank zu bringen. So erlebt der siegesssichere Wertolt vor dem Fürsten eine peinliche Abfuhr, In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der kleine Ritter Trenk Regie: Eckart Fingberg Drehbuch: Jens Maria Merz, Stefanie Schütz, Ishel U. Eicher, John Chambers, Eckart Fingberg Musik: Sebastian Horn, Leonhard Schwarz