NDR 02:15 bis 04:00 Thriller Exit - Lauf um dein Leben S 2006 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Um in der Welt der Hochfinanz Erfolg zu haben, muss man nicht nur clever sein, sondern auch ein gehöriges Maß an Skrupellosigkeit mitbringen. Thomas Skepphult verfügt über beide Eigenschaften, entsprechend reibungslos verlief bislang seine Karriere. Gemeinsam mit seinem älteren Kompagnon und Mentor Wilhelm Rahmberg hat er ein kleines Finanzimperium aufgebaut. Kurz vor dem womöglich größten Deal seiner Laufbahn, einer äußerst gewinnbringenden Firmenübernahme, eröffnet ihm Rahmberg, dass er sich in den Ruhestand zurückziehen will. Thomas soll die Firma künftig alleine führen. In der gleichen Nacht wird Rahmberg von einem Unbekannten ermordet. Der Verdacht fällt sofort auf Thomas, da er nicht nur ein Vorkaufsrecht für die Firmenanteile seines Partners hat, sondern auch, weil die Tatwaffe aus seinem Besitz stammt. Nach einem zermürbenden Verhör durch die Polizei ruft Thomas aus dem Untersuchungsgefängnis seinen Anwalt an und hat plötzlich einen Mann in der Leitung, der sich zu Thomas' Entsetzen als Morgan Nordenstråle zu erkennen gibt: Einige Jahre zuvor hatte Thomas dessen Karriere beendet und ihn damit in den vermeintlichen Selbstmord getrieben. Tatsächlich hat Morgan den Suizid nur vorgetäuscht, ist untergetaucht und hat im Ausland eine erfolgreiche kriminelle Karriere gestartet. Nun ist er zurück, um sich an Thomas zu rächen. Morgan stellt Thomas vor die Wahl: Entweder dieser übergibt ihm eine große Summe von dem Geld, das er auf einem geheimen Konto deponiert hat, oder Morgan wird Thomas' Frau Anna und dessen kleine Tochter Ebba entführen. Da die Polizei ihm kein Wort über Morgans angebliche Auferstehung von den Toten glaubt, flüchtet Thomas aus dem Polizeigewahrsam, um seine Familie in Sicherheit zu bringen und Beweise für seine Unschuld zu sammeln. Mithilfe seines zwielichtigen Cousins Preben und dessen schlagkräftiger Crew versucht er, Morgan ausfindig zu machen. Der hat inzwischen seine Killer auf Anna und Ebba angesetzt. So entspinnt sich ein brutales Katz-und-Maus-Spiel, in dessen Verlauf immer deutlicher wird, dass auch Thomas nicht der unbescholtene Geschäftsmann ist, für den er sich ausgibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mads Mikkelsen (Thomas Skepphult) Alexander Skarsgård (Fabian von Klerking) Samuel Fröler (Morgan Nordenstråle) Kirsti Torhaug (Anna Skepphult) Börje Ahlstedt (Wilhelm Rahmberg) Kristina Törnqvist (Louise Rahmberg) Johan Rabaeus (Gabriel Mörk) Originaltitel: Exit Regie: Peter Lindmark Drehbuch: Peter Lindmark Kamera: Eric Maddison Musik: Johan Söderqvist Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 349 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:15 bis 05:00

Seit 154 Min. Tödliche Geheimnisse

Thriller

Das Erste 01:15 bis 03:03

Seit 94 Min. Kein Sterbenswort

Thriller

ZDF 01:15 bis 03:20

Seit 94 Min.