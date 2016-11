NDR 23:25 bis 00:50 Krimi Maria Wern, Kripo Gotland - Stille Wasser S 2013 Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Maria Wern will einem Junkie Einhalt gebieten, der auf ein wehrloses Opfer einprügelt, und wird dabei von dessen Spritze verletzt. Die bange Ungewissheit einer HIV-Infizierung überschattet ihre Arbeit. Beruflich sorgt Maria sich um die die Kellnerin Linn, die von einem Mann, allem Anschein nach ihrem Geliebten, schwer misshandelt wurde. Linns Nachbarin Harriet hörte Schreie und alarmierte die Polizei. Die Kellnerin versucht den Vorfall herunterzuspielen und verschweigt die Identität ihres Peinigers. Tags darauf ist sie tot. Warum wird kurze Zeit später auch die Nachbarin ermordet? Und warum wollte der Täter, dass die beiden völlig ausgebluteten Frauenleichen in einer Kirchenruine und einem Schwimmbad gefunden werden? Zeugen sahen einen jungen Mann mit einem markanten Neonmuster auf der Jacke. Als dieser Unbekannte auch Marias Kollegin Erika umzubringen versucht, nimmt der Fall eine seltsame Wendung. Die Gerichtsmedizinerin ist erst seit Kurzem mit dem Psychiater Anders Ahlström liiert, der Linn und Harriet wegen Depressionen behandelte. Braucht der Psychologe etwa selbst psychiatrische Hilfe? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Eva Röse (Maria Wern) Allan Svensson (Thomas Hartman) Erik Johansson (Sebastian) Ulf Friberg (Ek) Peter Perski (Arvidsson) Tanja Lorentzon (Erika) Oscar Pettersson (Emil Wern) Originaltitel: Maria Wern Regie: Erik Leijonborg Drehbuch: Fredrik T. Olsson Kamera: Calle Persson Musik: Jean-Paul Wall Altersempfehlung: ab 12