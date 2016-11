NDR 20:15 bis 21:45 Krimi Tatort Vergessene Erinnerung D 2009 Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Charlotte Lindholm fährt im Auto durch die Nacht. Plötzlich tauchen auf der Straße vor ihr die Silhouette eines kleinen Jungen und der Schatten eines Mannes auf. Charlotte weicht aus, knallt mit dem Pkw vor einen Baum und wird im nahe gelegenen Kreiskrankenhaus wieder wach. Der Junge, der unbekannte Mann, den sie glaubt angefahren zu haben, die Einstichstelle an ihrem Arm: Hirngespinste einer übermüdeten Polizistin oder Puzzleteile einer Verschwörung? Auf der Suche nach der verlorenen Zeit fährt Charlotte zurück zu ihrem persönlichen "Tatort", in den kleinen Ort Volsum. Dessen Bewohner erschrecken sich, wenn sie Charlotte Lindholm zum ersten Mal sehen. Offenbar gleicht sie einer Großbäuerin wie aus dem Gesicht geschnitten. Es ist die Frau, die mit ihrer Familie an der gleichen Stelle tödlich verunglückte, an der Charlotte den Unfall hatte. Charlotte findet den Jungen, der auf der Straße stand. Es ist der taubstumme Franz, dessen Eltern bei einem Verkehrsunfall ums Leben kamen. Dann wird Knut erschossen aufgefunden. Und schließlich findet man auch noch den Toten, den Charlotte gesehen hat: ein bekannter Drogendealer aus Amsterdam, mit dem Holgers Neffe Charly gelegentlich Geschäfte machte. Wie sich herausstellt, ist Tammo verdeckter Drogenfahnder, allerdings in Amsterdam. Der Tammo, den Charlotte kennengelernt hat, hat sich nur für den echten Tammo ausgegeben. Charlotte entwirft immer neue Mordszenarien, bis Franz ihr eine unterirdische Cannabisplantage zeigt. Sven Wollner hat Drogen angebaut. Der Einzige, der von den Morden profitieren könnte, ist Franz. Charlotte findet schließlich heraus, dass Ute und Randers den Dealer und Knut ermordet haben, nachdem die Holländer Knuts Plantage übernehmen wollten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Maria Furtwängler (Charlotte Lindholm) Ingo Naujoks (Martin Felser) Thomas Thieme (Horst Randers) Max Hopp (Holger Mommsen) Ute Willing (Petra Borgmann) Idil Üner (Tamma von Heuven) Petra Kelling (Berta Mommsen) Originaltitel: Tatort Regie: Christiane Balthasar Drehbuch: Dirk Salomon, Thomas Wesskamp Kamera: Hannes Hubach Musik: Johannes Kobilke