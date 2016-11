NDR 18:00 bis 18:45 Magazin Nordtour Das norddeutsche Reisemagazin Der Muschelschubser von Holtenau: Tim Staufenberger züchtet Miesmuscheln in der Kieler Förde / Herr Fischer und die Schokolade: Geschmackserlebnisse aus Marienthal / Besondere Bilder: Fotos von Lars Dühring aus Schwerin / Frankreich in Bützow: von Chansons vom Plattenspieler und dem Duft nach frischem Kaffee / Ledermanufaktur auf Sylt / Pop und Rock 'n' Roll mit Ausstellung in Bremen: "Beat-Club"-Legende Uschi Nerke auf Stippvisite / Steine zum Staunen: das Mineralogische Museum in Hamburg / Wer war Gorch Fock? Ausstellung zum 100. Todestag in Kiel / Das obere Sankt Pauli: Wo sich Clemens-Schultz-Straße und Paul-Roosen-Straße "Hallo" sagen D 2016 2016-11-06 06:00 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Der Muschelschubser von Holtenau: Tim Staufenberger züchtet Miesmuscheln in der Kieler Förde Es ist Erntesaison bei den Muschelfischern. Der Meeresbiologe Dr. Tim Staufenberger hat die alte Tradition des Muschelzüchtens wiederbelebt. Seit zwei Jahren betreibt er die einzige Muschelfarm an der deutschen Ostseeküste vor Kiel-Holtenau in der Nähe des Nord-Ostsee-Kanals. Seine Miesmuscheln mit Biozertifikat werden in sogenannten Muschelsocken an Leinen gezüchtet und nach der Ernte direkt von der "Pontylus" aus am Kai verkauft. Auch die Kombüse, ein kleines Fischrestaurant direkt am Holtenauer Tiessenkai, bietet sie frisch zubereitet an. Herr Fischer und die Schokolade: Geschmackserlebnisse aus Marienthal Die Schokoladen, die Andreas Fischer und seine Frau Julia im Ort Marienthal bei Pasewalk produzieren, haben Namen wie "Brasilien soll schön sein" oder "Karibik-Kalle". Zu jedem Schokoladenprodukt gibt es eine Geschichte. Unter dem Label "Herr Fischer und die Schokolade" sorgen sie bei ihren Kunden für immer neue Geschmackserlebnisse. Gerade aktuell und passend zur Jahreszeit gibt es bei ihnen die Pralinenschachtel Herbstlust mit Apfel-, Birnen- und Hagebuttengeschmack. Besondere Bilder: Fotos von Lars Dühring aus Schwerin Lars Düring ist einer von vielleicht 30 Fotografen auf der Welt, die das Kollodium-Nassplatten-Verfahren beherrschen. Dieses wurde vor 150 Jahren von einem Engländer erfunden. In der Schlossgärtnerei Wiligrad bei Schwerin trifft man den 37-Jährigen häufig, wo er liebevoll mit alten Apparaturen, Chemie und viel Geduld hantiert. Das Ergebnis sind besondere Landschaftsaufnahmen und Porträtfotos auf Aluminium oder Glas. Frankreich in Bützow: von Chansons vom Plattenspieler und dem Duft nach frischem Kaffee Chansons vom Plattenspieler, der Duft nach frischem Kaffee und selbst gemachter Torte wie französischem Schokoladenkuchen oder Birnenkuchen mit Lavendel. Das findet man im GalerieCafé Stine in Bützow. Kerstin Hegermann ist wieder in ihre alte Heimat gezogen und bietet in dem denkmalgeschützten Haus auch Kissen, Taschen und Nippes für ihre Kunden an. Ledermanufaktur auf Sylt Die Familie Ostermann betreibt eine Ledermanufaktur auf Sylt. Das Rindsleder stammt aus Norddeutschland, das Rentierleder aus Skandinavien. Daraus werden Hosen, Gürtel und anderes gefertigt. Ein Team der "Nordtour" stellt die Familiengeschichte der Ostermanns vor. Pop und Rock 'n' Roll mit Ausstellung in Bremen: "Beat-Club"-Legende Uschi Nerke auf Stippvisite Im Bremer Focke Museum läuft noch bis Sommer 2017 die Ausstellung "Oh Yeah!" Popmusik in Deutschland". 90 Jahre "populäre Musik" sollen dort abgebildet werden. Zusammen mit der "Beat-Club"-Legende Uschi Nerke hat ein Team der "Nordtour" die Popausstellung und auch das alternative Herz der Stadt besucht, das sogenannte Viertel. Die mittlerweile 72-jährige Uschi Nerke wurde von Rudi Carrell als Sängerin entdeckt, moderierte bis vor wenigen Jahren eine Radiosendung und präsentiert bis heute Oldie-Partys und tritt mit einer Band auf. Steine zum Staunen: das Mineralogische Museum in Hamburg Die Natur kennt im Reich der Steine und Mineralien keine Grenzen, was Farben und Formen angeht. Die "Nordtour" hat zwei Menschen im Mineralogischen Museum Hamburg getroffen, die spannende Geschichten über Steine erzählen. Für ein besonderes Exemplar geht es sogar an die Elbe: Der sogenannte "Alte Schwede" ist ein 200-Tonnen-Granitfelsen, der mehr als eine Million Jahre alt ist und natürlich nicht ins Museum passt. Wer war Gorch Fock? Ausstellung zum 100. Todestag in Kiel Rüdiger Schütt stellte sich die Frage, wer Gorch Fock war, und hat sich vor allem mit dem Mythos, der Legende auseinandergesetzt und nach dem Menschen gefragt, der sich hinter den Bildern verbirgt. Dazu gibt es eine spannende Ausstellung in der Kieler Universitätsbibliothek. Das obere Sankt Pauli: Wo sich Clemens-Schultz-Straße und Paul-Roosen-Straße "Hallo" sagen Die Clemens-Schultz-Straße und die Paul-Roosen-Straße im nördlichen St. Pauli h In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Thilo Tautz Originaltitel: Nordtour