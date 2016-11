NDR 16:40 bis 17:30 Krimiserie Heiter bis tödlich: Hauptstadtrevier Folge: 17 Alles Gangsta D 2014 Stereo Untertitel HDTV Wieder da Live TV Merken Zu ihrer eigenen Überraschung wird Julia Klug zur Hauptkommissarin befördert und teilt ab sofort das Büro mit ihrem Exchef Johannes Sonntag. Der ist darüber alles andere als begeistert. Doch er muss den schnellen Aufstieg seiner Kollegin akzeptieren, denn die Direktionsleiterin Nadja Bock hat festgelegt: Die beiden arbeiten gleichberechtigt zusammen. Für Befindlichkeiten bleibt nicht viel Zeit. In Kreuzberg gibt es Streit zwischen zwei Gangs, bei dem der junge Dennis durch eine Messerattacke schwer verletzt wird. Alles spricht dafür, dass der 19-jährige Nico der Täter ist, unklar bleibt jedoch sein Motiv. Julia glaubt nicht an seine Schuld. Laut seinem Bewährungshelfer ist Nico nicht mehr in seiner Gang, den Neukölln Kings, aktiv. Nico verfolgt jetzt einen anderen Weg: Der erfolgreiche Rapproduzent Gregor Harmann "sKiller" produziert einen Song mit ihm. Johannes Sonntag glaubt weiterhin an einen Bandenkrieg, der zu eskalieren droht. Tatsächlich liefern sich die Neukölln Kings seit dem Vorfall erbitterte Auseinandersetzungen mit den Criminals. Als die Rapsängerin Janine, die an der Seite von Nico performed, mit einem blauen Auge im Dezernat auftaucht, liefert sie entscheidende Hinweise: Vermutlich ist Adam, Mitglied der Criminals, der gesuchte Messerstecher. Wollte Adam sich an Nico dafür rächen, dass Janine ihn verlassen hat? Galt der Messerstich somit Nico und nicht Dennis? Geht es in dem Fall um eine alte Fehde der Gangs oder um einen privaten Konflikt von zwei jungen Männern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Friederike Kempter (Julia Klug) Matthias Klimsa (Johannes Sonntag) Floriane Daniel (Nadja Bock) Torsten Michaelis (Jürgen Klug) Kirsten Block (Marianne Klug) Oliver Bender (Patrick Klug) Julia Becker (Elke Büning) Originaltitel: Hauptstadtrevier Regie: Michael Wenning Drehbuch: Arndt Stüwe Kamera: Heiko Merten Musik: Thomas Klemm