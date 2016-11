NDR 12:15 bis 12:45 Reportage Weltreisen Amerikas Eltern im Kontrollwahn D 2016 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Sandra Ratzow ist ARD-Korrespondentin in den USA. Ihre drei Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter hat sie an ihren neuen Arbeitsort mitgenommen. Sie musste feststellen, dass Kindheit und Elternsein in den USA ganz anders ist als in Deutschland. Ihre Kinder lässt sie jetzt ungern allein draußen spielen. Dnn sonst müsste sie damit rechnen, dass Polizei und Jugendamt vor der Tür stehen. Das Land der Freiheit ist inzwischen ein Land der Angst, der Angst um die Kinder. In Amerikas Mittelschicht verbringen nur noch wenige Kinder Zeit außerhalb der Kontrolle ihrer Eltern. Spielen auf der anderen Seite der Straße? Unmöglich. Nachbarn könnten die Polizei rufen. Alleine ins Schwimmbad? Ausgeschlossen. Verletzung der Aufsichtspflicht. Alleine einkaufen? Geht gar nicht. Die Eltern fürchten, nur ein einziger Fehler könne zu verheerenden Folgen führen, zu Unfall, Entführung oder Mord. Und so verbringen die Kinder aus der amerikanischen Mittelschicht ihre Kindheit nur bei angeleiteten Aktivitäten, zu denen sie mit dem Auto kutschiert werden oder einfach überwiegend drinnen: vor dem Fernseher oder am Computer. Freunde treffen sie nur unter Aufsicht bei organisierten Playdates. Und wenn die Eltern nicht selbst anwesend sein können, setzen sie auf technische Überwachung: Webcams in Kindergärten, damit auch der Umgang der Erzieherinnen mit dem kleinen Liebling überwacht werden kann. Apps, die den Eltern erlauben, die SMS ihrer Kinder zu lesen oder ihre Anrufe nachzuvollziehen. Vom Säugling mit Hightech-Schnuller bis zum Studenten wird das Leben vieler junger Amerikaner inzwischen lückenlos von ihren Eltern überwacht. Sandra Ratzow trifft Amerikas Eltern und fragt sich, warum im Land der Freiheit die Angst umgeht, besucht die Elektronikmesse in Las Vegas, auf der man sich mit der neuesten Überwachungstechnik rüsten kann und trifft Amerikas "worst mum". Lenore Skenazy wurde als schlechteste Mutter Amerikas berühmt, weil sie ihr Kind in New York allein mit der U-Bahn fahren ließ. Heute ist sie Gastgeberin einer bekannten Fernsehshow, in der sie die Exzesse der Kindsüberwachung anprangert und Eltern Tipps zum Loslassen gibt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Weltreisen Regie: Sandra Ratzow