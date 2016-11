KI.KA 14:00 bis 15:30 Abenteuerfilm Der Brief für den König NL 2008 Nach dem Bestseller Tonke Dragt Stereo 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Um zum Ritter geschlagen zu werden, muss der Schildknappe Tiuri eine Nacht lang schweigend in einer Kapelle wachen. Aber ein Hilferuf verleitet ihn dazu, dieses Ritual abzubrechen. Der tödlich verletzte Ritter Edwinem übergibt Tiuri einen Brief für den König von Unauwen, von dem das Wohl des ganzen Landes abhängt. Mit Edwinems Pferd, seinem Ring und dem Brief, verfolgt von den Roten Reitern, macht sich Tiuri auf einen langen und gefahrvollen Weg. Nach dem gleichnamigen Bestseller von Tonke Dragt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Yannick van de Velde (Tiuri) Quinten Schram (Piak) Victor Reinier (Ristridin) Daan Schuurmans (Bendoe) Ronald Top (Ewijn) Uwe Ochsenknecht (Rafox) Rüdiger Vogler (König Unauwen / Menaures) Originaltitel: De brief voor de koning Regie: Pieter Verhoeff Drehbuch: Maarten Lebens, Pieter Verhoeff Kamera: Jules van den Steenhoven Musik: Paul M. van Brugge Altersempfehlung: ab 10