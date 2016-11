KI.KA 08:25 bis 08:40 Trickserie Matze mit Katze Urlaub für Papa / Monstertheater IRL 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Urlaub für Papa: Matze und Mo bekommen mit, dass Papa dringend urlaubsreif ist. Sofort sorgen sie für Sonne, Sand und Meer alles im eigenen Garten. Doch leider gibt es ein Problem mit der Gießkanne und ihr Plan mit dem Urlaub zu Hause droht zu platzen. Gut, dass in diesem Moment Mama mit einer großen Überraschung nach Hause kommt - Monstertheater: Mama bittet Matze und Mo, auf Gracie aufzupassen, weil sie noch ein Kostüm für ein großes Theaterstück zu Ende schneidern muss. Theater das regt Matze und Mo sofort an, selbst ein Stück zu inszenieren. Es gelingt ihnen so gut, dass sie damit sogar die härteste Kritikerin überzeugen können: Matzes kleine Schwester Gracie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Joe & Jack Regie: Mark Mullery, Jeremy Purcell, Stuart Shankly